Cristina D'Avena e la Gem Boy al Centro Commerciale Campania: un tuffo nel passato per grandi e piccini

Un tuffo nel passato per ritornare bambini e rivivere le emozioni di un tempo magico. Giovedì 4 gennaio, a partire dalle 22, Cristina D’Avena sarà al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, dove terrà un concerto gratuito in Piazza Campania insieme con la travolgente band Gem Boy.

La cantante - conduttrice, speaker radiofonica e attrice -, che da 40 anni allieta giovani e adulti con il suo repertorio di sigle di cartoni animati, sarà protagonista di una festa che riporterà indietro nel tempo, tra gli anni ’90 e 2000. Grandi e piccini potranno ascoltare dal vivo la sua voce, che ha fatto innamorare intere generazioni, e cantare insieme con la regina dei cartoni le sigle de “I Puffi”, “Occhi di Gatto”, “Mila e Shiro”, “Pollon”, “Memole” e tanti altri.

Sul palco ci saranno anche i Gem Boy, un gruppo musicale rock demenziale, famoso per la creazione di cover parodistiche di brani di successo.

