Benevento, in arrivo «CampaniAlleva Expo 2024»: zoom sulla zootecnia

Manca sempre meno al taglio del nastro di uno degli eventi più attesi nel panorama della zootecnia italiana: CampaniAlleva Expo 2024, la fiera zootecnica più grande del Sud Italia. La seconda edizione dell'evento avrà luogo il 19, 20 e 21 aprile presso la sede del Cecas a Benevento, in contrada Olivola. L'area expo offrirà una piattaforma espositiva senza precedenti: CampaniAlleva soddisferà le richieste di oltre 250 espositori tra produttori locali, aziende agricole, allevatori e non solo, triplicando di fatto i numeri della passata stagione, contando su ben 18.000 metri quadrati di spazio coperto e 15.000 metri quadri scoperti. Expo 2024 sarà il palcoscenico di oltre 700 animali appartenenti a 145 razze diverse. La presentazione ufficiale è fissata mercoledì 10, alle 17, Palazzo Paolo V, lungo il Corso Garibaldi. Parteciperanno il sindaco del capoluogo Clemente Mastella, l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, il presidente della Provincia Nino Lombardi, l'assessore all'Agricoltura della Regione Molise Salvatore Micone. Come padroni di casa dell'organizzazione di Expo 2024 presenzieranno il presidente dell'Associazione Allevatori della Campania e del Molise Davide Minicozzi e il direttore della stessa associazione Augusto Calbi.

Previsti show cooking, workshop, un'ampia area food che promuoverà le eccellenze enogastronomiche campane, molisane e non solo, convegni, laboratori, apposite aree dedicate alla didattica, street food e mercato di prodotti a chilometro zero.

Pronti stand di ogni genere al fine di promuovere sostenibilità, innovazione e qualità del settore agroalimentare, celebrando la zootecnia italiana. Saranno presenti espositori di attrezzature e servizi di settore, enti di ricerca e istituzioni. Tra gli eventi principali Open Dairy Show, dedicato alle razze Frisona e Jersey, Open Beef Show per le razze Marchigiana e Limousine, Dual Breeding Show della Pezzata Rossa Italiana. Gli amanti dei cavalli, invece, avranno l'opportunità di assistere alla Mostra Interregionale dei Cavalli di razza Halfinger e dei cavalli di razza Agricolo Italiano Tpr, oltre al prestigioso Top Show delle razze equine e asinine a limitata diffusione nonché al Gran Galà Equestre: esperienza unica che celebrerà l'eccellenza del settore. Non mancheranno anche la più grande esposizione della Biodiversità Animale Italiana, l'esposizione della Bufala Mediterranea Italiana, l'esposizione Interregionale Cunicola, l'esposizione Avicola, la Mostra ornitologica, l'esposizione canina Enci e le prove di attitudine venatoria Pav per tutte le razze da ferma iscritta al libro genealogico Italiano-Enci.