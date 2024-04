Partiranno da questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Europa, nel cuore dell’abitato telesino, all’esterno dell’ingresso principale degli stabilimenti termali. Ad annunciarlo nei giorni scorsi era stato il sindaco Giovanni Caporaso, a margine della presentazione del provvedimento che per circa 30 giorni, dalla data di avvio del cantiere, vieterà il transito delle auto su tutto il tratto interessato. La circolazione proveniente da Cerreto Sannita sarà deviata lungo via Caio Ponzio Telesino, mentre quella proveniente da San Salvatore Telesino su via Cristoforo Colombo.

Nel dettaglio, si procederà alla rimozione e al successivo riposizionamento dei sanpietrini e, dunque, al contestuale rifacimento della sottofondazione in cemento. La misura è stata quantificata dalla struttura tecnica comunale per un importo di poco superiore ai 45mila euro e verrà eseguita dalla «Brino Costruzioni». Iniziativa non particolarmente significativa dal punto di vista economico ma che permetterà di dare sollievo a una situazione piuttosto complicata, determinatasi a margine della stagione invernale con buche e avvallamenti, proprio all’esterno dell’ingresso principale degli stabilimenti termali, ma anche criticità derivanti dall’avvio della stagione e dall’apertura delle piscine, con un flusso di presenze che si spera possa presentarsi in decisa controtendenza rispetto al recentissimo passato.

Analogamente, nel 2019 l’allora amministrazione guidata da Pasquale Carofano era intervenuta per rimuovere i sanpietrini dal lato carrabile del viale Minieri, sostituendoli con un tappetino di cemento lavato. In quel caso i fondi necessari all’apertura dei cantieri arrivarono dall’imposta di soggiorno. L’impegno assunto dall’amministrazione Caporaso riguarderà anche dei tratti di pavimentazione particolarmente ammalorata di piazza e viale Minieri. Nel frattempo, il rilancio del comparto termale passa anche da un ricco masterplan presentato nel 2023 al consiglio di amministrazione del consorzio idrotermale di Telese e San Salvatore Telesino.

Per il momento di tratta solo di un insieme di idee progettuali riguardanti l’intero complesso termale ai fini della realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio turistico. Una leva, quella del termalismo e dei servizi, che per il sindaco Caporaso sarebbero anche alla base del trend positivo in termini di crescita demografica registrato nell’ultimo anno dalla cittadina termale. «Siamo tra i primi 10 comuni della Campania per variazione percentuale positiva della popolazione - le parole di Caporaso -. Parte dei comuni che ci precedono sono interessati da un significativo incremento generato da flussi di immigrati extracomunitari, fenomeno che al contrario non ci ha interessato. Curiosità statistiche a parte, la nostra città sta vivendo negli ultimi anni una buona stagione.

Già due anni fa, dalla ricerca condotta dalla Fondazione Think Tank Nord Est, risultavamo come l’unico comune dell’intera provincia a far registrare un tasso di variazione percentuale positiva della popolazione dal 2012 al 2022. Un dato in netta controtendenza che spicca all’interno di un quadro generale delle aree interne campane che desta non poche preoccupazioni. Ma c’è di più, perché accanto alla crescita demografica stiamo assistendo a un fenomeno dinamico di crescita economica che sta attraendo importanti investitori sul territorio. Una nota multinazionale, presente in tutto il mondo, sta effettuando le operazioni preliminari alla creazione di un punto vendita nella nostra città».