Napoli, case popolari nel degrado: verso i cantieri nei rioni di Barra e San Giovanni

Infiltrazioni, dissesti, impianti fatiscenti mettono a dura prova la vita quotidiana di migliaia di persone che risiedono nelle case popolari della zona orientale di Napoli. Alle numerose situazioni di degrado e pericolo si prova a rispondere con i lavori di manutenzione previsti nei prossimi mesi.

La riqualificazione riguarderà complessi popolari da tempo interessati da forti criticità. Si parte dal rione Pazzigno a San Giovanni a Teduccio e dal rione Baronessa a Barra, il cosiddetto “rione dei profughi”, compresi in un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica i cui lavori sono stati già affidati all'impresa. Per poter avviare i cantieri, però, è indispensabile portare avanti la progettazione esecutiva che, insieme ad altri servizi, è stata affidata a un professionista esterno a Palazzo San Giacomo per 192mila euro.

L'accordo quadro di complessivi 4,1 milioni di euro - di cui 2,5 per lavori e 250mila per smaltimento rifiuti - è stato affidato all'impresa con un ribasso del trentasei per cento. Presto nelle palazzine di via Pazzigno e via Raffaele Testa si metterà mano a parti edili, impianti, tetti, strade e marciapiedi così come a fogne, illuminazione e ascensori.

Si risponde alle richieste di numerose famiglie le cui segnalazioni sono troppo spesso cadute nel vuoto negli ultimi anni proprio per la mancanza di risorse economiche sufficienti da parte del Comune di Napoli.

Non gli unici complessi popolari di Napoli Est interessati dai lavori. I cantieri saranno aperti anche nel parco delle cinque torri a Ponticelli, ossia gli edifici di via Maria Malibran, e nelle palazzine di via Villa San Giovanni, nell'omonimo quartiere. Una vera e propria svolta dopo anni di azioni tampone.