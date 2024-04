Ha rischiato la vita nel tentativo di resistere allo scippo della sua borsa che conteneva appena cinque euro. Il balordo di turno, imbestialito dalla resistenza della vittima, una donna di 44 anni, con inaudita ferocia l'ha colpita più volte con calci e pugni, sferrati con tanta violenza da spezzarle braccia e gambe. E al culmine della brutale aggressione, le ha persino afferrato i capelli tirandoli con quanta forza aveva in corpo, tanto da staccarle parte del cuoio capelluto.

Poi è balzato a bordo della sua auto, che è ripartita a folle velocità, sparendo dal luogo dell'aggressione in una manciata di secondi. Il brutale episodio si è consumato nel pieno pomeriggio di ieri, nella centralissima via Padula a Casoria, una strada molto trafficata e affollata per la presenza della sede dell'Agenzia delle Entrate, di alcuni supermercati e di tanti negozi e condomini. La donna, in preda allo choc, con il volto ridotto a una maschera di sangue, è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno telefonato dapprima al 118 chiedendo l'immediato invio di un'ambulanza e subito dopo alla centrale operativa dei carabinieri. La 44enne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è tuttora ricoverata per una frattura al braccio e un'altra ad una gamba e una vasta lesione al cuoio capelluto.

I carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Valentina Bianchin, hanno eseguito alcuni rilievi sul luogo dell'aggressione e acquisito le immagini di alcune telecamere dei sistemi di video sorveglianza installati nella zona. Dalle analisi dei video, gli inquirenti sperano di individuare gli elementi utili alla identificazione del violento balordo e al suo arresto, vista la pericolosità del, è stata sentita in ospedale dai carabinieri, ma non ha saputo fornire altri elementi utili all'identificazione del suo aggressore. Ha raccontato ai militari che, mentre camminava sul marciapiede di via Padula, ha avuto appena il tempo di percepire il rumore del motore di un'auto, come se il veicolo stesse per fermarsi. E invece qualche istante dopo è stata scaraventata per terra dal violento strappo della sua borsa.Istintivamente la donna ha afferrato i manici della borsa, cercando di tirarla verso di sé. Ed è bastato solo questo per scatenare la furia bestiale del malvivente, che ha sferrato pugni e calci a ripetizione per costringere la vittima a mollare la presa. Colpi violenti che le hanno causato più diE al dolore di queste lesioni se n'è aggiunto un altro, quello provocato da violente tirate di capelli, così forti da staccare parte del cuoio capelluto. Quanto accaduto in via Padula ha sollevato un'ondata di terrore in tutta la zona, specialmente tra le donne anziane che vanno a fare la spesa o che si recano in chiesa a piedi e che ora vivono nella paura di poter morire per una manciata di euro, per mano di qualche balordo.