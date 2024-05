Casoria, spaccio “itinerante” in scooter: arrestato 21enne

Questa notte a Casoria i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per resistenza e detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto incensurato. I militari hanno notato il giovane a bordo di uno scooter in compagnia di un’altra persona mentre percorrevano via Pietro Nenni.

Il 21enne non si è fermato all’alt e da l' è nato l’inseguimento che è durato diversi chilometri fino a quando il giovane non si è arreso. Il complice è fuggito ma il 21enne è stato bloccato.

Nel borsello che porta con sé, i militari trovano e sequestrano 16 dosi hashish, 7 dosi di marijuana, 1 involucro della stessa sostanza per un peso di 6 grammi e 5 dosi di cocaina. Sequestrati anche 100 euro ritenuti provento dell’attività illecita e 2 telefoni cellulari verosimilmente utilizzato per lo spaccio “itinerante”.