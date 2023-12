Napoli Est, degrado nelle palazzine popolari: lavori nelle 5 torri e nel rione Villa

Si mette mano a degrado e pericoli nei complessi di case popolari di Napoli Est. Dopo anni di mancati interventi, il Comune di Napoli ha previsto lavori in diversi parchi di edilizia residenziale pubblica dei popolosi quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

Infiltrazioni d'acqua piovana, impianti non funzionanti, spazi bui e degradati. Sono diverse e numerose le situazioni per le quali occorrono interventi urgenti così da assicurare igiene, sicurezza e decoro negli alloggi e nelle parti comuni dei diversi complessi realizzati perlopiù nel periodo post-sisma del 1980 per rispondere all'emergenza abitativa.

Il Comune di Napoli ha previsto importanti risorse per le palazzine popolari di Napoli Est. Oltre il Rione Pazzigno di San Giovanni a Teduccio e il rione Baronessa di Barra, Palazzo San Giacomo si occuperà anche di altre situazioni critiche in zona. In particolare, si lavorerà per riqualificare, con 127mila euro, l'impianto di illuminazione delle torri di via Malibran a Ponticelli, ossia degli spazi comuni del cosiddetto parco delle cinque torri posto a ridosso di via Argine.

Stessa somma utile al rifacimento del manto impermeabile dell'isolato 3 delle palazzine in via Villa San Giovanni, nell'omonimo quartiere.

I due interventi sono previsti dall'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica. Si tratta di soluzioni indispensabili per risolvere criticità e disagi più volte evidenziate dai residenti.