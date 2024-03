Napoli Est, controlli della polizia municipale: rimossi 12 veicoli e multati 8 negozi

22 veicoli sono stati trovati in sosta vietata nel corso di un controllo da parte della polizia nei quartieri napoletani di San Giovanni Barra e Ponticelli. Per altri due è stata accerta la mancanza di copertura assicurativa e per non aver effettuato la revisione. Sono stati 12 i veicoli prelevati perché sostavano sui marciapiedi gli attraversamenti pedonali o gli scivoli per invalidi.

Nel quartiere Avvocata i controlli sono stati eseguiti presso i locali della Movida in zona Quartieri Spagnoli dei 6 locali controllati ben 5 sono stati sanzionati, 3 perché occupavano abusivamente il suolo pubblico e 2 per mancanza di autorizzazione di impatto acustico Analoghi controlli sono stati effettuati dalla polizia locale a Chiaia che ha provveduto a notificare 3 verbali per violazioni della normativa sull'impatto acustico in via Bisignano.

Sempre a Chiaia la polizia locale è intervenuta per problematiche relative alla sosta sei veicoli in c/so Vittorio Emanuele elevando 28 sanzioni amministrative e prelevando 8 veicoli.