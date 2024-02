Cultura, Daniele (Cgil): «Il Governo taglia i fondi, preoccupati per i lavoratori»

«Il taglio dei fondi alla Regione Campania mette a rischio il futuro di tanti lavoratori che operano nel settore culturale di Napoli e provincia. Il blocco degli Fsc e dei Poc è una scelta sbagliata del Governo che penalizza ulteriormente il Sud anche alla luce dell'autonomia differenziata». Così Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Campania sulla mancata erogazione dei finanziamenti che potrebbe paralizzare l'intero comparto cultura.

«Siamo preoccupati per le ricadute sul perimetro occupazionale - ribadisce il segretario del sindacato rosso -. Parliamo, considerando l'indotto, di circa 10mila lavoratori per quanto riguarda Napoli e provincia che naturalmente vanno salvaguardati. Per questo motivo chiediamo alla Regione Campania di essere coinvolti: è fondamentale ristabilire un momento di confronto permanente con le organizzazione sindacali per affrontare al meglio la situazione.

Le parti sociali vanno convocate nella discussione della legge sull'erogazione dei fondi, a partire ovviamente dalla legge 6».