De Luca: «Campania Alleva diventi il Vinitaly del Sud»

«Oggi è una giornata bellissima. Questa iniziativa deve diventare il primo evento nazionale zootecnico, come Vinitaly di Verona per il vino al nord. Questo è l'impegno. Siamo pronti a dare una mano per far crescere ulteriormente questo evento, già triplicato per il numero di visitatori ed espositori rispetto allo scorso anno». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo a Benevento a CampaniAlleva, la più importante manifestazione fieristica zootecnica del Centro Sud.

Poi De Luca incalza: «CampaniAlleva difende la qualità ed è il modo per salvare il futuro». Ha poi colto l'occasione per lanciare nuovi messaggi al veleno al ministro Raffaele Fitto: «Non mi sveglio la mattina per far polemica con il ministro Fitto.

Oramai è passato un anno e non si è mossa una foglia. Non è tollerabile per noi che dobbiamo fare i conti con una crisi sociale pesante, soprattutto noi che siamo un'area con la più vasta sofferenza sociale d'Europa. Non siamo mica la Svezia: abbiamo un livello di disoccupazione femminile elevatissimo. Passano gli anni e noi discutiamo con il ministero della Coesione i peli, i contropeli, i sottopeli, i controlli al campione». Parliamo del fondo di coesione 2021/2027: siamo al 2024 e non si vede nulla, non abbiamo ancora investito un euro - rimarca -. Tutto questo grida vendetta, noi siamo per la pace, ma dovete darci i soldi. Le cerimonie elettorali non fanno fatturato. Siamo pronti a discuterne con tutti ma il ministro ci dica con chiarezza quando potremo usufruire di questi fondi».