Benevento, «CampaniAlleva» parte con il botto: subito la carica dei 20mila visitatori

A dispetto della pioggia, non poteva partire meglio la seconda edizione di «CampaniAlleva, Expo 2024», la più grande fiera zootecnica del Mezzogiorno, in programma fino a domenica, al Cecas. All'inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro, preceduta dalla benedizione del vescovo Felice Accrocca, non meno di 20mila visitatori, 2mila dei quali alunni e studenti di scuole non solo sannite, in «tour» tra gli stand che ospitano quanto di meglio zootecnia, agroalimentare e industria collegata al settore siano in grado di produrre. «Siamo partiti col botto. Coltiviamo così la ragionevole speranza – ha sottolineato Davide Minicozzi, presidente della fiera – che, alla fine, gli ospiti saranno non meno di 150mila». Raccolti da ogni angolo del Paese oltre 700 animali di 145 razze diverse con 250 espositori. Allestite mostre canine, ornitologiche; fruibile, inoltre, la grande novità di «CampaniaCavalli», che culminerà con il top show delle razze equine e asinine a limitata diffusione e il Gran galà equestre. Non manca la promozione di eccellenze enogastronomiche e prodotti a chilometro zero. Da cornice, esposizioni di attrezzature di settore, mostre d’arte, convegni e laboratori, oltre alla predisposizione di un’area didattica per approfondimento tecnico-scientifico del settore a cura di università ed enti di ricerca.

Un successo, dunque, sin dalle prime battute, tale da permettere all'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, di affermare che «a giusta ragione, si deve coltivare l'ambizione perché questa fiera diventi la prima in assoluto nel Paese. Del resto, l'agricoltura nel suo complesso è tra i punti più importanti dell'agenda politica della Regione». Il vescovo ha definito «meritoria l'iniziativa dal momento che - ha spiegato - si comincia a parlare di questo territorio ben oltre i confini provinciali». Per il sindaco di Benevento Clemente Mastella, accompagnato dalla moglie Sandra Lonardo, si tratta di «una splendida vetrina, che sortirà effetti sul turismo di tutta la provincia.

Dobbiamo metterci al lavoro – ha puntualizzato – perché l’agricoltura diventi un volano determinante della nostra economia».