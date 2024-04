Oltre un milione di euro per il rifacimento del piazzale antistante la Chiesa dell’Assunta, in località Varoni. Ad annunciare il finanziamento ottenuto è stato il primo cittadino di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che con soddisfazione ha spiegato: «Ho partecipato ad un importante incontro in Confindustria Benevento, che ha visto protagonisti gli assegnatari delle risorse nell'ambito del progetto messo in campo dal ministero del Made in Italy. In particolare – ha precisato il sindaco - Montesarchio è assegnataria di risorse per 1 milione e 200 mila euro per un intervento di rifacimento di Piazzale Padre Girolamo». Secondo il primo cittadino «il modello che vede insieme enti locali, Confindustria e aziende è decisamente virtuoso vista l'esigenza assoluta di serrare i tempi in considerazione della deadline del 31 dicembre 2026 per la chiusura dei lavori».

Inoltre, Sandomenico ha espresso gratitudine nei confronti del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito «per la lungimiranza mostrata nel credere nel Patto territoriale e la caparbietà con cui sono stati ottenuti importanti finanziamenti, e lo spirito di squadra messo in campo nell’interesse del territorio sannita che lascia ben sperare per il raggiungimento di ulteriori importanti risultati sin dal corrente anno».

Intanto continua la polemica sulla scelta dell’amministrazione di autorizzare le attività circensi in corso in queste settimane nell’area situata in prossimità dello stadio «Allegretto». La questione è stata sollevata dal gruppo di opposizione «Futuro per Montesarchio» in quanto si tratta di un’area destinata ai mezzi di soccorso in caso di emergenza. «Sulla vicenda – evidenziano i consiglieri di minoranza - si sono registrate approssimazione e superficialità riscontrabili prima nel rilascio dell’autorizzazione e poi nella frettolosa risposta fornita. L’area in questione non è quella adibita abitualmente a parcheggio a servizio dello stadio, come vorrebbe far credere chi pensa di ridicolizzare la nostra osservazione, ma quella posta a sinistra degli ingressi, delimitata da apposito cancello. Fa divertire poi l’idea - continuano - di pensare che sotto il tendone del circo, in caso di calamità, sia possibile far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini, provenienti dall’intera Regione che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, come solitamente previsto per le aree d’ammassamento mezzi e soccorritori». La minoranza ha aggiunto anche un’osservazione riguardo la futura individuazione della nuova area destinata al mercato settimanale: «Ci saremmo aspettati celerità e attenzione da parte del sindaco anche sulla questione mercato: sicuramente più interessante dato l'investimento economico in aree private che il Comune dovrà affrontare per la sua realizzazione, e le già note difficoltà che le attività commerciali del centro subirebbero».