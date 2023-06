Informazione libera, Cgil in campo: «Non abbassiamo la guardia»

«Il nostro obiettivo è accendere i riflettori sul mondo della comunicazione affrontando due temi: la lotta alla precarietà che per noi è centrale come organizzazione sindacale ma anche la salvaguardia della libertà di informazione». Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, ha aperto così il convegno "Comunicare il lavoro", organizzato presso la sala del Consiglio comunale di via Verdi.

«I due aspetti sono collegati. La precarietà può limitare la libertà di informazione - aggiunge Daniele - Dobbiamo vigilare anche sulla trasformazione digitale: deve diventare un'opportunità e non un rischio per i posti di lavoro». Per Fabrizio Solari, segretario generale Slc Cgil nazionale, è fondamentale «parlare di questi temi. Sono tempi difficili sia per i posti di lavoro che per la libertà di informazione. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione». Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha evidenziato «la necessità di investire sull'informazione di qualità che deve rappresentare una delle priorità della politica.

Per quanto riguarda Napoli, sosterremo, come stiamo facendo, il Centro di Produzione Rai che è un avamposto di informazione e cultura della nostra città».

Sono intervenuti pure Riccardo Saccone, segreteria nazionale Slc Cgil, Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, Francesco Nicodemo, amministratore Lievito consulting, Sonia Oranges, esecutivo Usigrai, Fabrizio Cappella, segretario generale Sugc, Dario Carotenuto, commissione Vigilanza Rai capogrupo M5S e Stefano Graziano, commissione Vigilanza Rai, capogruppo Pd.