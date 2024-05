Napoli, Cgil: «manifestazione della Via maestra il 25 maggio»

La Via maestra, rete composta da 160 organizzazioni e associazioni, tra cui la Cgil, sarà di nuovo in piazza sabato 25 maggio a Napoli «per un'Italia capace di futuro, per un'Europa giusta e solidale».

«La Costituzione - si legge nell'appello diffuso oggi dalla Via maestra, in vista dell'appuntamento in piazza già fissato - continua ad essere il nostro programma politico: per la democrazia, per la pace, per il clima, per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per dare un futuro sostenibile a questo Paese».

Il corteo, il cui concentramento è previsto per le ore 13.30 in piazza Mancini, sfilerà poi per le vie di Napoli fino a raggiungere piazza Dante dove si terranno gli interventi dal palco.