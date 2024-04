«L'autonomia differenziata finirà per accentuare il divario Nord-Sud e la marginalizzazione del Sud soprattutto in relazione a due grandi servizi di civiltà, la sanità e la scuola». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Paestum, a margine della consegna dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario.

«Autonomia differenziata significa autorizzare le regioni del Nord che hanno ricchezza, non solo a trattenere nei territori di appartenenza i tributi nazionali, ma consentirà anche, sempre alle medesime regioni, di aggiungere ai contratti nazionali dei medici, infermieri, anche dei contratti regionali integrativi».

Ha continuato De Luca: «Il che significa che il Sud è morto perché avremo un flusso di emigrazione dal Sud al Nord ancora più forte. Dovremo combattere. La Regione Campania, da sola, già si sta battendo con 550 sindaci che sono venuti a Roma a sollevare questi due problemi: no all'autonomia differenziata e no al blocco dei fondi sviluppo e coesione».