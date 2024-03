Conclusa la Fiera di San Giuseppe, con record di presenze ed espositori, da stasera si parte già con un'altra rassegna. Dalle 18 e fino alle 24 di domenica, infatti, ci sarà in piazza Risorgimento la sedicesima tappa del tour dell'International Street Food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia organizzata da Alfredo Orofino, giunta all'ottava edizione. Un ritorno in città dopo il successo al debutto dell'anno scorso. Il capoluogo, tra la primavera e l'estate, punta molto su fiere, rassegne e mostre in termini di attrattività, aiutando anche l'indotto economico locale.



«Per quanto riguarda il programma stilato per l'anno in corso - spiega l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone - con l'input del sindaco Clemente Mastella e d'intesa con il collega Attilio Cappa, che cura il settore turismo e fiere, abbiamo deciso di giocarci prevalentemente la carta del turismo enogastronomico, considerate anche quelle che sono le enormi potenzialità del capoluogo e della provincia».

Poi continua: «Naturalmente il tutto abbinato alle attrazioni e alle bellezze storiche, architettoniche e naturali che riserva il Sannio. Abbiamo previsto, dunque, un calendario fitto di appuntamenti con pochissime pause. Per esempio - continua- dopo la fiera e l'International ci fermeremo solo per le settimane di Pasqua e quella successiva, in cui come è noto è previsto il black-out idrico per lavori sull'alta velocità. Dopodiché è stato già programmato uno Street Food delle eccellenze gastronomiche sannite sia per il dolce che per il salato, i cui prodotti stanno riscuotendo un incredibile successo nell'intera penisola in termini di vendite».



E ancora: «Come Comune, inoltre, abbiamo già concesso il patrocinio a società, associazioni o cooperative per manifestazioni di piazza che riguardano nella maggior parte dei casi la gastronomia. Ne approfitto per ribadire ancora una volta che queste manifestazioni, come il cibo per strada, non fanno concorrenza alle attività che operano a posto fisso, ma al contrario incentivano e aumentano il movimento, come avvenuto in passato».

L'anno scorso l'International Food fece registrare nei b&b cittadini il sold-out e numerose presenze di visitatori provenienti non solo dalla provincia, ma anche dal vicino Molise, dall'alto Casertano e dall'Irpinia. Benefici, dunque, per l'intero indotto. «Stiamo facendo un lavoro ad ampio raggio - ha sottolineato Mastella - , utilizzando svariate iniziative, anche enogastronomiche, per attrarre le persone da noi e, per l'occasione, offrire la possibilità di ammirare monumenti, palazzi e siti come la villa comunale, l'Hortus Conclusus, i musei e così via. La strada è tracciata».



Per quanto concerne l'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, con specialità italiane e straniere, il capoluogo è stato confermato tra le 150 tappe previste fino al prossimo novembre. In questa tappa, sarà possibile gustare tra le numerose specialità la porchetta di Ariccia, gli arrosticini, il kurtos ungherese, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Scottona, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, gli smash burgher, le bombette, «o pere e o musso», la pasta mantecata, la cinta senese, la cucina messicana, «Porko Brado», le fritture, il caciocavallo impiccato, le ciambelle, i bomboloni di Petriglia, la cucina argentina.

Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali.

Ieri pomeriggio, intanto, è arrivato il via libera della giunta comunale. Gli stand previsti dagli organizzatori sono circa 30, ma non sono escluse implementazioni e, come sempre, ci saranno anche spettacoli musicali. Quello di Benevento, insieme a Napoli, finora sono gli unici previsti in Campania. «L'entusiasmo con cui siamo stati accolti l'anno scorso - evidenzia infine Alfredo Orofino - ci ha spinto a tornare e siamo certi che anche per questa nuova edizione ci sarà un ulteriore successo».