L'ex cinema Eliseo apre le porte all'Out Here Festival. Protagonisti del concerto di apertura (alle 21) saranno i Vanishing Twin. La band cosmopolita nata a Londra nel 2015 porta il suo pop elettronico e psichedelico, a volte esoterico, inquietante anche nei titoli, snocciolato nei suoi quattro album in studio, l'ultimo Afternoon X pubblicato lo scorso ottobre.

APPROFONDIMENTI Inchiesta sul Summer festival, acquisite le delibere Allarme cocciniglia, sotto attacco i pini dell'Università O' Tsunami alla corte di Geolier

Il nome deriva dalla sindrome del "gemello scomparso", manifestatasi durante la gravidanza dalla quale nacque Cathy Lucas, cantante e polistrumentista franco belga leader del gruppo: uno dei due feti muore e viene riassorbito ma nell'altro resta memoria di quanto avvenuto. Al suo fianco oggi ci sono il bassista Susumu Mukai e Valentina Magaletti, batterista barese ma con tanti anni di vita vissuta a Londra. I live dei Vanishing Twin hanno già toccato larghe zone dell'Europa e degli Stati Uniti, con tanto di live registrato per la storica Kexp radio di Seattle. Arrivano ad Avellino a margine dell'uscita di Afternoon X, album del 2023 che ha ricevuto ottime review da riviste di settore.

Il concerto sarà aperto da Mr. Time Tony Ponticiello un personaggio unico nel panorama della musica campana e non solo. Dal 1970 Dj e co-fondatore della prima radio pirata del Sud Italia (Radio Napoli Prima), la sua selezione spazia tra i generi: ricercato e mai banale, cerca di ripercorrere il proprio percorso umano attraverso la musica, contaminando costantemente i propri set e attingendo al suono di epoche differenti. «Il festival Out Here - nato dalla sinergia delle associazioni Fitz e Sometimes Collective con il Comune di Avellino - vuole essere un elogio della sinestesia, un momento in cui la percezione del tutto si fonde insieme e restituisce un segnale capace di riempire i vuoti che abbiamo intorno» spiegano gli organizzatori.

Musica anche al Castello d'Aquino a Grottaminarda. Questa sera alle 22 è attesa Sara Piccolo in Trio. Sul palco porterà il amore per la cultura musicale americana e irlandese ed il suo mondo country-folk. Alle 17 presso l'auditorium del Museo Irpino nel Complesso del Carcere Borbonico di Avellino, si presenta il volume: "Hirpini. Le genti del lupo" a cura di Romualdo Marandino, filologo classico e autore di una serie di saggi e articoli riguardanti la letteratura greca e latina. Edito da Delta3edizioni, è un testo volto a ricostruire, alla luce dei nuovi scavi e dei nuovi studi, il quadro della nostra antica civiltà senza trascurare ed evidenziare il ricco patrimonio archeologico custodito presso il Museo Irpino.

Life is Pop è la personale di Maria Ragazzo che sarà visitabile nel mese di marzo presso il Castello Ducale di Bisaccia. L'artista di Aquilonia celebra la cultura pop attraverso ritratti di icone del mondo del cinema e della musica. Sarà possibile ammirare le sue opere dall' 1 al 31 marzo nei seguenti orari: 11-13 e 17-19, dal martedì alla domenica, presso lo spazio espositivo del castello. Il vernissage è in programma oggi, alle 18, alla presenza dell'artista. Matematica protagonista alla Sala Penta della Biblioteca provinciale con il seminario dal titolo "Storia della Matematica del 500", organizzato dalla sezione Mathesis di Avellino e patrocinato dalla Provincia di Avellino. Dalle 17 interverranno Nicla Palladino, dell'Università degli Studi del Molise e Saverio Tortoriello, dell'Università degli Studi di Salerno. Contestualmente al convegno, ci sarà un'esposizione di volumi antichi di matematica. Ad Ariano Irpino in Piazza Mazzini spazio al cibo di strada con la tre giorni di International Street Food. Oggi, dalle 18 alle 24, domani e domenica dalle 12 alle 24, food truck itineranti proporranno una variegata selezione di prodotti enogastronomici italiani ed esteri.