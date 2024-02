È derby di rapper alle falde del Terminio ed alle falde del Vesuvio. Se San Michele di Serino si gode la notorietà nazionale grazie alla sua BigMama, Serino ripropone chi per prima ha portato alla ribalta la scena rap in quella zona.

Si tratta di Federico Petrone, in arte O'Tsunami. Poco meno di un anno fa ci preannunciò una sorpresa che si è concretizzata lo scorso maggio. Tsunami è stato uno dei protagonisti di Nuova scena, una competizione musicale del rap prodotta da Fremantle, con tantissimi ospiti. Con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nelle vesti di giudici, è dedicata alla ricerca dei nuovi protagonisti della nuova scena rap italiana: il premio in palio è di 100mila euro. Composta da 8 episodi, la serie è divisa in tre parti: una prima ha visto la pubblicazione dei primi 4 episodi, una seconda che invece ha debuttato ieri con le puntate 5, 6 e 7.

APPROFONDIMENTI Avionica, calcio e geopolitica Gratta e vince 5 milioni, è caccia al fortunato in Campania

La finale arriverà in streaming il 6 marzo. Tra gli ospiti che affiancano i giudici nel corso delle puntate figurano anche Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta,Yung Snapp. Duettano nel corso degli episodi con i giovani talenti in gara, Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Tra i momenti più divertenti dei primi episodi c'è stato il simpatico siparietto girato sugli spalti dello Stadio Maradona a Napoli.

Qui Geolier chiede ai rapper concorrenti quale sia la squadra del cuore. Se qualcuno risponde Napoli, O'Tsunami sorridendo ma orgogliosamente dissente: "io Avellino frà'". suscitando la reazione ironica di Geolier: «Tu già parti svantaggiato adesso con questa cosa». È Rocco Hunt, al loro fianco, da salernitano fa da "paciere", autocitandosi in Nu juorn buono: "Se tifi un'altra squadra / Sei lo stesso mio fratello", beccandosi l'ulteriore battuta di Geolier: «È vero, ma questa canzone l'ha scritta lui, non io». O'Tsunami non sarà nella finale ma è soddisfatto della vetrina: «È stata una bella esperienza. Forse poteva andare meglio, ma va bene così».

Ed ecco che nel momento di ritrovato hype, come si dice in gergo, che il rapper di Serino ha presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo: Bye bye è la storia di un lui che dà l'addio ad una ragazza sperando, in realtà, che lei non se ne vada. Un ritorno alle atmosfere sentimentali dei suoi testi di maggiore successo. O'Tsunami ha aperto concerti dei 99 Posse, di Capo Plaza ed Enzo Dong. È nato nel segno dei Co'Sang, ma ha saputo sviluppare il suo stile: «Ho capito che mi piace fare pezzi che mi emozionano e che emozionano. Vorrei scorgere il brivido che scorre sulla pelle di chi l'ascolta». Spotify è il suo regno: può contare su 90 mila ascoltatori medi mensili. Accireme il brano più ascoltato con quasi 10 milioni di streaming nelle tre versioni editate. "E accireme / Accireme stasera / o core sente friddo e ormai e cchino i veleno" sono versi che inevitabilmente ci riportano alla sua vicenda personale. Sei anni fa Federico venne ferito a Contrada da un colpo d'arma da fuoco: un amore contrastato sullo sfondo che poteva finire in tragedia. Ventisei anni il prossimo luglio, ha all'attivo 2 mixtape: Principiante Mixtape (2015) Dilettante Mixtape 2016. Game over, È Gas, Serino, Canta tu, Karate Kid sono l'inizio del percorso che lo ha portato al successo di Accireme. Sono arrivati poi i suoi primi due album: 12 Lacrime (2021), che contiene anche l'altra sua hit, Nisciuno comm'a te, e Love season (2022). Il calcio, l'Avellino nel cuore, così come la sua Serino in cui ha deciso di vivere e da cui vuol continuare a coltivare i suoi sogni perché, del resto, "che fantastica storia è la vita" come canta Venditti in uno dei brani che Federico ama di più.