Gratta e vince 5 milioni, è caccia al fortunato

Ha voluto provare quella nuova lotteria istantanea, un gioco che non ha aveva mai visto prima. E la fortuna ha deciso di tendergli una mano.

Sorpresa, stupore e grande gioia in una tabaccheria nel Nucleo Industriale di Domicella, in provincia di Avellino, dove con un gratta e vinci da 20 euro, l'anonimo (o gli anonimi) fortunato è riuscito a centrare la combinazione che già fruttato la bellezza di cinque milioni di euro.

Il biglietto vincente appartiene al Nuovo 100x, un gioco che premia che riesce a trovare, grattando, la corrispondenza tra i suoi numeri ed i numeri vincenti.

In tanti si sono riversati in quella tabaccheria per cercare di capire chi sia il fortunato vincitore.

La vicinanza con il nucelo industriale fa immaginare che possa essere qualche lavoratore (ma potrebbe anche essere stato un gruppo di persone) di una delle fabbriche del posto.

Felicità è stata espressa anche dal sindaco Corbisiero.

A Domicella, un vero e proprio colpo di fortuna: le probabilità di vincita, per quella tipologia di gioco, sono infatti di uno ogni 10.080.000 biglietti.

La Campania si è rivelata particoalrmente fortunata nell'ultima settimana.

Oltre al biglietto venduto a Domciella, sempre al Gratta e Vinci è arrivata una vincita di due milioni di euro a Caivano.