Lotteria, vince 340 milioni di dollari ma i numeri pubblicati erano sbagliati: lui reagisce così (e fa causa all'azienda)

Va a letto milionario e si sveglia senza un soldo. E' quanto accaduto a un uomo che pensava di aver vinto 340 milioni di dollari con un'estrazione della lotteria ma a cui il giorno dopo è stato detto che c'era stato un "errore del sito web" e che i suoi numeri da premio multimilionario non erano quelli vincenti. John Cheeks, citadino americano, sta ora facendo causa a Powerball, la società che si rifiuta di pagare un biglietto acquistato dal presunto vincitore del lotto nel gennaio dello scorso anno. Il signor Cheeks afferma che i suoi numeri sono apparsi sul sito web della lotteria di Washington, ma si è trattato di un errore del sito, non dei numeri ufficiali.

L'errore sul web

Scegliendo i numeri dalle date personali e dai compleanni della famiglia, John ha acquistato il biglietto il 6 gennaio 2023 e ha trovato l'estrazione del 7 gennaio allineata con i numeri selezionati.

La causa contro Powerball

Ora sostiene in una causa contro Powerball che i numeri vincenti sono rimasti sul sito web della DC Lottery per tre giorni. Afferma inoltre che il montepremi per i suoi numeri era di 340 milioni di dollari. Il tentativo di Cheeks di riscattare il biglietto presso un rivenditore autorizzato ha portato al rifiuto del premio e un secondo tentativo presso il centro premi DC Office of Lottery and Gaming ha portato a un altro rifiuto. L'avvocato Richard Evans afferma che un appaltatore della lotteria ha detto a Cheeks che la società aveva pubblicato i numeri sbagliati online e che il biglietto di Cheeks era allineato con “l'errore" visto sulla loro pagina web.

«Hanno detto che uno dei loro appaltatori ha commesso un errore - prosegue John - ma non ho ancora visto le prove a sostegno di ciò. Anche se è stato commesso un errore, la domanda diventa: cosa fare al riguardo? C'è un precedente per questo, un caso simile accaduto in Iowa, dove un appaltatore ha ammesso un errore e hanno comunque dovuto pagare la vincita».