Vince un milione di dollari alla lotteria, viene ricoverata e lo scopre mesi dopo: «Pensavo fosse una truffa»

Quante probabilità ci sono di vincere un milione di euro alla lotteria, ma di rimanerne all'oscuro per mesi? Essere ricchi senza saperlo e continuare a fare la stessa vita di sempre: comprando un pacco di biscotti in offerta, un paio di scarpe durante il periodo dei saldi o risparmiando per mandare i figli all'università.

Deborah Burgess, 56 anni, ha scoperto di avere un milione di euro sul conto solo mesi dopo la convalescenza: la donna aveva giocato i numeri un mese prima di andare in ospedale per un'anemia cronica, ma una volta uscita è stata occupata a rimettersi in sesto. «Quando leggevo le mail della National Lottery credevo si trattasse di una truffa e le ignoravo», ha dichiarato la vincitrice dopo aver incassato l'assegno.

Deborah Burgess, originaria di Wigston, in Leicestershire (Inghilterra) era stata ricoverata in ospedale per una trasfusione di sangue a causa di un'anemia cronica. Ad agosto aveva acquistato online numerosi biglietti della lotteria per tentare la fortuna e dare una svolta alla sua vita. E così è stato. Peccato che per mesi la donna abbia ignorato le mail che ne annunciavano la vittoria. «Ero milionaria da mesi, ma non lo sapevo, non avevo aperto il conto durante la convalescenza», ha riferito la 56enne, così come riportato dal Mirror.

Una telefonata alla National Lottery ha poi confermato l'incredibile notizia: la donna aveva indovinato i 5 numeri vincenti e aveva anche vinto un bonus durante l'estrazione.

I numeri fortunati erano: 2, 7, 17, 28, 31, 37 e la pallina bonus era l'8. Dopo aver saputo di essere milionaria, Deborah Burgess ha deciso di spendere un po' della sua fortuna: ha comprato una macchina nuova e adesso ha in programma di andare in vacanza e partire per le Hawaii.