«Ho rubato il cane a mia sorella perché lei ha venduto il mio cucciolo a un'altra famiglia mentre ero in vacanza: ho sbagliato?»

L'affetto che si prova nei confronti dei propri animali domestici non dovrebbe mai essere sottovalutato da chi, magari, non è mai riuscito a costruire un rapporto con un amico a quattro zampe, sia perché non è mai stato interessato o perché, magari, non ha mai potuto tenerne uno. L'incapacità di comprendere il sentimento di qualcuno nei confronti del proprio cagnolino, per esempio, può portare a dire o fare qualcosa di sbagliato, senza tenere in considerazione la sofferenza che si causa.

Una donna ha vissuto una situazione simile e ha raccontato su Reddit la terribile storia di come ha perso il suo cucciolo di soli sei mesi a causa della decisione di sua sorella di venderlo perché aveva urgente bisogno di soldi, per poi inventare una bugia che coprisse la malefatta.

La situazione, però, è degenerata ancor di più quando la donna ha scoperto il segreto...

Una donna di 24 anni racconta di aver preso un cucciolo di levriero di sei mesi e averlo chiamato Goose: «Ne volevo uno da sempre ed ero molto emozionata». Quando è stato il momento di assentarsi una settimana per fare una vacanza con le amiche, sua sorella May, di 32 anni, «si è offerta di prendersi cura del cane e le ho assicurato che avrei mandato dei soldi di emergenza per lui, cibo, giocattoli o qualsiasi cosa di cui potesse aver bisogno».

La vacanza procede normalmente ma l'ultimo giorno riceve una chiamata di May: «Mi ha detto che Goose era fuggito e che non riusciva a trovarlo. Sono stata malissimo quando l'ho saputo e sono tornata a casa prima per provare a cercarlo. Quando ho chiesto a mia sorella come fosse successo, mi ha detto che lo aveva lasciato uscire per farlo correre un po' e 20 minuti dopo, quando è andata in cortile per farlo rientrare, ha visto che non c'era più. A quel punto afferma di essere entrata nel panico e avermi chiamato».

La situazione si fa più complicata tempo dopo quando un'amica, Cora, ha trovato una foto di Goose tra le braccia di un'altra famiglia e, più nello specifico, un'amica di sua nipote (figlia di May): «Mi sono sbrigata a contattarli per far loro sapere che si trattava del mio cane scomparso, e se potessi riaverlo indietro. Loro hanno detto di no e che May aveva detto loro che io non lo volevo più». La donna prova a negare, a spiegare la situazione, a specificare che Goose è ancora registrato a suo nome, così come il microchip, a offrire qualsiasi cifra, ma la famiglia finisce per bloccarla.

Allora, decide di confrontare May sulla questione. La sorella, che inizialmente conferma la storia della fuga, dopo aver visto chiamate, messaggi e foto finisce per confessare: «Mi ha detto che aveva bisogno di soldi per mia nipote e che quei soldi erano più importanti del mio stupido cane. Così sono entrata in casa e ho preso Dazey, il suo cane. Lei mi ha urlato che non potevo farlo, ma io le ho detto che lei ha dato via il mio cane, quindi io mi prenderò il suo dato che la mia salute mentale è più importante del suo stupido cane. Ho anche detto che sarà meglio che recuperi il mio Goose o procederò per vie legali. Me ne sono andata insieme a Dazey e ora sono a casa e penso... sono io la str***a?».

Moltissimi utenti hanno risposto facendo presente che il modo per risolvere la questione non è certamente rubare il cane alla sorella, ma farsi ridare il cane dalla famiglia che l'ha preso senza avere la documentazione. Infatti, il consiglio che le viene dato da molti è quello di rivolgersi alle autorità con tutti i documenti che provano che è lei la padrona di Goose in modo da farsi ridare il proprio cagnolino il più presto possibile.