«Il mio fidanzato è arrabbiato con me perché non voglio rimuovere il tatuaggio con il nome del mio ex che è morto»

Una ragazza ha raccontato la storia del suo grande amore su Reddit: il suo storico fidanzato è morto a causa di un incidente stradale e lei per ricordarlo ha deciso di tatuarsi il suo nome. Dopo qualche tempo, la ragazza si è fidanzata di nuovo ma il ragazzo con il quale fa coppia ora, vorrebbe che lei rimuovesse il tatuaggio.

La protagonista della storia ha raccontato la situazione in cui si trova con un post su Reddit: «Ho 28 anni e avevo un ragazzo, Lachlan, che è morto in un incidente stradale 7 anni fa: ci eravamo fidanzati quattro anni prima e vivevamo insieme da due. Quando è morto, ho passato un periodo bruttissimo della mia vita e per ricordarlo ho deciso di tatuarmi il suo nome sul cuore.

Qualche tempo più tardi, mi sono fidanzata di nuovo e, ora, sono felice. Il mio ragazzo ha sempre saputo di questo tatuaggio ma adesso che vorremmo sposarci, lui mi ha chiesto di rimuoverlo e si è anche offerto di pagarmi le sedute di laser. Pensa che sia ingiusto che io abbia un segno così importante sul corpo di una persona che ormai non c'è più. Io non voglio perché Lachlan, per me, è stato il mio primo amore e se non fosse successo ciò che è accaduto, forse adesso avremmo una famiglia insieme. Ovviamente, fa parte del mio passato, io sono innamorata al 100% del mio ragazzo che, però, continua ad avere paura di questo fantasma e si vergogna quando le persone vedono il tatuaggio e mi chiedono di chi si tratti. Lui è arrabbiato con me ma sinceramente non credo rimuoverò la scritta».

Il post Reddit della ragazza ha riscosso molto successo tra gli utenti che si sono espressi in tantissimi. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Capisco che il tuo ragazzo possa essere geloso, ma dovrebbe capire anche il fatto che tu ami lui e quello è solo un ricordo» oppure «Il tuo fidanzato dovrebbe capire che anche se rimuovessi il tatuaggio, comunque il tuo ex farebbe sempre parte della tua vita e questo non dovrebbe cambiare nulla tra di voi».