Cerchi casa? Su TikTok il Robin Hood degli affitti: denuncia le fregature e segnala gli alloggi sfitti: «Tutti hanno diritto a una casa»

Aiuta le persone a trovare case libere e denuncia le fregature. È il Robin Hood degli affitti su TikTok, l'avvocato 28enne Jordan van den Berg, alias Purple Pingers, che ha combattuto la crisi immobiliare in Australia denunciando le scioccanti condizioni di affitto e il comportamento scorretto dei proprietari. Dagli iniziali video che prendevano in giro le agenzie immobiliari, è passato ad aiutare le persone a cercare case dai prezzi convenienti e a segnalare gli affitti vergognosi in un database pubblico chiamato Shit rentals (affitti di merda).

Tutta colpa della crisi immobiliare

In Australia la crisi del settore immobiliare ha portato gli affitti a numeri record, senza abbastanza alloggi pubblici.

Questa situazione ha costretto le persone a vivere in posti sovraffollati o insicuri, e addirittura a diventare senzatetto. I più colpiti sono stati i giovani e il modo in cui sono stati trattati dai proprietari ha fatto arrabbiare Jordan, che ha deciso di attaccarli sui social.

Perché il nome Purple Pingers

Il nome Purple Pingers ricorda le pillole di ecstasy che Jordan si pentì di aver provato al liceo. Il ragazzo, con un profilo da oltre 200mila follower, pubblica video semplici e fatti apposta male: lui in primo piano che parla attraverso un microfono troppo piccolo mentre le immagini delle case o degli appartamenti da affittare gli scorrono dietro.

La creazione del database pubblico Shit Rentals

A un certo punto, Jordan ha riferito alla Bbc di aver pensato «che non fosse giusto che qualche tizio bianco su Internet dovesse essere per forza quello che avrebbe dovuto raccontare le storie di tutti», così a settembre 2023 ha creato Shit Rentals, un database pubblico che contiene oltre tremila recensioni anonime spesso accompagnate da immagini di autentico squallore: cavi elettrici esposti, muri disintegrati o ammuffiti e pavimenti crepati. Sono anche riportate visite illegali o episodi di razzismo da parte di proprietari e agenti immobiliari, e racconti di sfratto degli affittuari dopo aver chiesto dei tipi di riparazione essenziali.

«La muffa ha rovinato la maggior parte dei miei mobili e dei miei oggetti personali, tra cui un divano, cassetti, una libreria e innumerevoli borse - dice Elisabeth in una recensione sul database - Abbiamo avuto anche problemi di salute, dagli occhi irritati agli sfoghi cutanei. Le mie crisi d'asma sono diventate ingestibili per avere respirato le particelle di muffa».

La lista di alloggi vuoti per aiutare le persone

Adesso Jordan sta facendo assieme ai suoi follower una lista di case sfitte in Australia e nel mondo (Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera) per aiutare le persone a trovare un alloggio. Alcuni indirizzi li dà pubblicamente ma la maggior parte, per motivi di sicurezza, li fornisce in privato. Anche perché ha ricevuto e continua a ricevere diverse minacce legali e fisiche, soprattutto da parte di proprietari e gruppi immobiliari.

Il suo attivismo ha dato il via a un dibattito nazionale in Australia, dove il Robin Hood degli affitti è stato accusato di incoraggiare l'effrazione. In Usa alcuni utenti hanno taggato l'Fbi sulla sua lista di alloggi vuoti. Altri hanno creduto di aver pubblicato l'indirizzo di casa di Jordan, invece si trattava di quello del suo armadietto per i pacchi.

Lo scopo del ragazzo è ottenere maggiori tutele per gli affittuari, riforme sugli incentivi fiscali per gli investitori immobiliari e una grande tassa sui proprietari che mantengono le loro proprietà sfitte per lunghi periodi.