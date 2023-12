Stipendi, aumenti fino a 195 euro per polizia e forze armate: ecco a quanto ammontano. L'emendamento approvato in Manovra

Crescono gli stipendi di polizia, forze armate e vigili del fuoco. Grazie a un emendamento alla Manovra - che ha avuto ieri il via libera in commissione Bilancio del Senato - viene costituito un fondo da 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinati a finanziare gli aumenti salariali. Ma non solo.

Stipendi, come cambiano le buste paga con la Manovra. Più fondi a Civitavecchia

Manovra, i fondi stanziati per stipendi e pensioni

L'emendamento prevede che la somma stanziata sia finalizzata alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.

In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, recita la norma approvata, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, sentiti i ministri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Stipendi polizia e forze armate: a quanto ammontano gli aumenti?

In concreto, come cambiano gli stipendi? Gli aumenti medi a regime sono di 195,5 euro lordi al mese per la polizia, di 187,7 euro per le forze armate e di 179,4 euro per i vigili del fuoco. Cifre su cui il governo si è accordato poche settimane fa con i rappresentanti del settore.