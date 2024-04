Benevento, in tribunale un «macabro manifesto» sui suicidi in carcere

All'interno del tribunale di Benevento, su iniziativa della Camera penale, è stato esposto il 'macabro manifesto': una affissione, aggiornata costantemente, che mette in bella vista il numero dei suicidi avvenuti in carcere dal 1° gennaio di quest'anno.

L'obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni in cui vivono i detenuti.

«Abbiamo chiesto al presidente del tribunale - ha spegato la presidente della Camera penale di Benevento, l'avvocato Simona Barbone - di poter affiggere questo manifesto. Quando abbiamo fatto la richiesta i suicidi erano 26, qualche giorno dopo erano già saliti a 31. Vogliamo far capire che serve maggiore attenzione verso questo mondo, soprattutto in un momento storico in cui i suicidi di detenuti nelle carceri italiane sono sempre più frequenti per la mancanza di assistenza psichiatrica, perché le celle che sono piccole e sporche, per il sovraffollamento.

Per non parlare dell'assistenza sanitaria base: per ottenerla devono mettersi in turnazione, a volte rischiando la propria salute».

«E' assolutamente fondamentale - conclude la presidente - restituire dignità a coloro che scontano una condanna per recuperare il valore rieducativo della pena».