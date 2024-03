Tenta di truffare un'anziana, foglio di via per un 30enne

Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Benevento per tre anni nei confronti di un 30enne della provincia di Caserta per tentata truffa. L'uomo, in seguito ad una segnalazione pervenuta in questura, è stato sopreso dagli agenti nei pressi del portone di un edificio situato in centro città mentre stava provando a contattare un’anziana signora per truffarla. Il provvedimento è stato emesso dal questore, Giovanni Nunzio Trabunella.

«La prontezza nel segnalare il tentativo in atto - scrivono dalla questura - e il tempestivo intervento della pattuglia della polizia di Stato hanno impedito di raggirare l’anziana donna e permesso di verificare che a carico del soggetto, il quale non era in grado di giustificare la sua presenza nel territorio di Benevento, sussistevano elementi di pericolosità sociale, tali da consentire il suo allontanamento dal comune di Benevento.

La polizia quotidianamente dedica il massimo impegno nella repressione del fenomeno delle truffe agli anziani al fine di garantire maggiore sicurezza e vicinanza soprattutto ai soggetti più fragili e indifesi che necessitano di sentire ancor di più la solidarietà e il sostegno».