«La mia ragazza si veste come una principessa. All'inizio mi piaceva, ora mi imbarazza. Vorrei lasciarla»: il finale è inaspettato

Diventare delle principesse? È il sogno di molte bambine prima di trovare la propria strada nel mondo. Tuttavia c'è chi, invece, ha deciso di non abbandonarlo e di diventare una principessa, a prescindere dal sangue blu. È la storia di una ragazza, che ogni giorno si veste con abiti sfarzosi ed eleganti, che ricordano molto i vestiti delle regine e delle duchesse. Uno stile che, però, non piace al suo ragazzo, che ha messo in discussione l'intera relazione per gli outfit "eccentrici" della fidanzata.

In un post pubblicato su Reddit, ha scritto: «La mia ragazza si veste come una principessa delle favole.

Quando ci siamo messi insieme trovavo il suo stile accattivante, ma adesso mi mette a disagio. Non so cosa fare, vorrei lasciarla».

La storia

Prima di mettere in discussione i sentimenti provati nei confronti della propria ragazza, il ragazzo ha confessato che, inizialmente, la propria fidanzata era perfetta. Si era innamorato di lei perché era intelligente, bella e divertente. Anche durante la frequentazione, avvenuta nel corso degli anni trascorsi in università in Gran Bretagna, era solita vestirsi con gonne lunghe e camice di pizzo, il cui abbinamento ricordava molto gli abiti delle principesse. Ma lui, inizialmente, lo trovava interessante, fino a quando i look della giovane non hanno iniziato a influire sulla relazione. «Per me soffre di una sorta di sindrome da principessa. La definisco in questo modo non perché sia viziata, bensì perché i suoi abiti sono imbarazzanti. Qualche volta ho visto anche persone che le facevano una foto proprio per i suoi vestiti mentre uscivamo insieme. È una situazione che mi mette a disagio».

La ragazza gestisce un blog, in cui condivide il proprio stile di vita e sono migliaia gli utenti che la seguono e leggono informazioni aulla sua vita quotidiana. «Gestisce un blog con un numero considerevole di follower, in cui ogni giorno pubblica le foto dei suoi abiti. Le avevo chiesto di riconsiderare il suo stile di vita, ma lei non ha voluto sentire ragioni».

Il lieto fine degno di una fiaba

Sono passati diversi anni dalla pubblicazione di quello sfogo su Reddit, sotto al quale sono state diverse le persone che hanno commentato esprimendo il proprio disaccordo. Alcuni hanno scritto: «Se il suo modo di vestire non ti piace, il problema non è suo, ma tuo. Ognuno può vestirsi come vuole, nessuno deve sentirsi sbagliato per questo». Mentre altri hanno detto: «Dovresti riperti questa frase in testa: "La mia ragazza può vestirsi come vuole, proprio come faccio io».

A quei commenti ha risposto recentemente l'uomo, che ha scritto come, al tempo, fosse stato infantile e che proprio per questa ragione la sua ragazza aveva deciso di lasciarlo. I due ancora si sentono, ma come amici, visto che la sua ex ha sposato un'altra ragazza. Ha scritto: «Ancora si veste in questo modo alternativo, anche se adesso assomiglia di più ad Anna dai capelli rossi. Adesso ha una moglie e vivono insieme in una fattoria. Sembra felice e io sono contento che abbia trovato la persona giusta».