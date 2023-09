I tiktoker Alfredo e Rosario sposi a Licola: festa a tema Dei dell’Olimpo

La coppia Lgbt più famosa di Tiktok Italia, Alfredo Foffy e Ro Rio (Rosario) si sono sposati a Villa La Posada a Licola. All’evento erano attesi più di 250 invitati tra vip, tiktoker, attori e cantanti: «Avrebbero voluto partecipare molte più persone ma abbiamo ristretto il campo» ha detto Rosario.

Per gli invitati è stata inoltre prevista una selezione all’ingresso per il dress code: «Gli unici colori che abbiamo vietato di indossare sono stati il nero, e ovviamente il bianco» ha detto la coppia in un’intervista.

È terminata l’attesa per il pubblico di Tiktok Italia e per i followers dei due, per i quali sono stati annunciati due inviti ad estrazione casuale la scorsa settimana: «Il sorteggio è stata un’idea che abbiamo avuto per le persone che ci seguono sempre e che ci trasmettono il loro affetto.

Ci faceva piacere invitare almeno due coppie al matrimonio. Abbiamo creato questo contest postando due foto della nostra anteprima, tramite i like e commenti abbiamo scelto due persone totalmente a caso» ha annunciato la coppia che ha postato le foto dell’anteprima fatte a Positano sui propri canali social.

«Sfortunatamente i vincitori del contest non potranno partecipare all’evento perché non sono di Napoli, abitano uno a Frosinone e l’altro a Firenze» hanno aggiunto Alfredo e Rosario.

Debora Villa, attrice e comica italiana, da Camera cafè ad inviata de Le Iene, ha celebrato la funzione della coppia, mentre i tiktokers presenti all’evento sono stati Enzo Bambolina, Sissi, Anita Montella, Sunny Loy e tanti altri.

All’evento sono stati presenti anche i cantautori Nancy Coppola, Paola Pezone e Ivan Granatino.

«Abbiamo voluto fare un dinner show, per questo motivo abbiamo scelto Veronica Simeoli, una bravissima cantante, Donato per le coreografie di danza, e il cantante Natale Galletta» hanno anticipato Alfredo e Rosario nell’intervista.

L’evento è stato a tema «Dei dell’Olimpo» per ricordare le divinità greche, e Rosario aveva inoltre preannunciato nell’intervista dello spettacolo di alcune Drag queen.

Il 28 luglio scorso, invece, è stata svolta la funzione al comune di Soccavo: «Ci sentivamo tremare perché fondamentalmente il matrimonio era quello. A differenza delle coppie etero non abbiamo la promessa di matrimonio e poi il matrimonio stesso, noi facciamo l’unione civile e in seguito la festa».

Rosario e Alfredo sono insieme da 5 anni e già si reputano una famiglia, ma sperano che in futuro ci siano dei figli. «Abbiamo 27 e 36 anni, abbiamo desideri e voglie diverse. È ancora presto per un figlio» ha annunciato la coppia.

Alla domanda «Vi sentite liberi di esprimervi nella città di Napoli?» la coppia ha risposto: «Oltre l’episodio di bullismo avvenuto a Bagnoli non ne abbiamo mai avuti altri. Non era mai capitato. È stato un evento spiacevole fine a sé stesso. Non pensiamo che stare con un uomo o una donna definisca chi sei».

«Io mi sono accettato e dichiarato a 21 anni, prima avevo rapporti con donne ed ero fidanzato. Ma non ho mai avuto atti di bullismo o omofobia» ha detto Rosario, mentre Alfredo ha poi aggiunto: «A Napoli mi sono sempre sentito libero di esprimermi come io volessi».

All'evento di oggi a Villa La Posada mancherà la tiktoker Sissi che non ha potuto partecipare per impegni personali dato che il matrimonio, che sarebbe dovuto esserci sabato, è stato spostato causa maltempo.

Ieri notte Alfredo ha sorpreso Rosario con una serenata di Paola Pezone sotto casa sua a Pozzuoli che Rosario ha lasciato questa mattina al fianco di sua madre con un abito bianco. Altrettanto ha fatto Alfredo che ha invitato i suoi followers fuori la sua casa del Rione Traiano.