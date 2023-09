Influencer blocca i passeggeri in metropolitana per girare il video perfetto: «Ma chi ti credi di essere?»

“Tube Girl” è l’ultimo fenomeno che trionfa sui social network grazie a Sabrina Bahsoon, una giovane donna che condivide video su TikTok ballando in metropolitana circondata da persone con l’intenzione di inviare un messaggio di fiducia in se stesse. Una tendenza che è già stata replicata da migliaia di utenti, tra cui Antonia Freya Lydia, una giovane influencer che è stata aspramente criticata per aver creato la sua versione di Tube girl.

Come si vede nelle immagini pubblicate sul profilo TikTok @turnttoni la giovane donna, pettinata e vestita a festa, intendeva realizzare un video sulla banchina di una stazione della metropolitana di Londra, da sola e con il treno che le passava dietro. Tuttavia, lo scatto non è andato come voleva perché c'erano persone che passavano costantemente.

Ma non solo, la giovane ha condiviso un video con la raccolta delle finte riprese in cui si vede come sia sempre più turbata quando la gente passa davanti alla banchina e sottolinea: «Può aspettare solo un secondo, signore?».

Un atteggiamento che i social network non hanno apprezzato affatto e il video è diventato virale, accumulando più di 8 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo, la maggior parte dei quali da parte di utenti che criticano il fatto che l'influencer intende far aspettare centinaia di persone pur di registrare il suo video. «Chi pensi di essere?», «Le persone hanno una vita e dei posti dove andare», «Alcune persone usano davvero la stazione per raggiungere i posti invece di scattare foto pazzesche su Instagram», «Scusa signora, la prossima volta proverò a camminare sui binari», alcuni dei commenti al video.