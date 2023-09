Giorgia Soleri, il vestito da 1.700 euro per la Milano Fashion Week divide: «Vestiti da giovane»

Giorgia Soleri si trova a Milano per la Fashion Week e, tra le sfilate e gli eventi, l'influencer e attivista ha lasciato i fan senza parole con look molto ricercati e curati. Tra questi, c'è un outfit in particolare che ha colpito perché diverso dal suo stile. Si tratta di un due pezzi di Vivienne Westwood e il prezzo non è decisamente per tutti.

Giorgia Soleri ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con un look molto elegante che ha indossato per alcuni eventi durante la Milano Fashion Week.

Si tratta di una camicetta nera a pois bianchi (885 euro) e una gonna lunga dalla stessa fantasia (835 euro), con uno spacco molto ampio sul davanti. Il costo totale del look è di 1.720 euro, firmato Vivienne Westwood.

Giorgia ha scelto un outfit diverso dal suo solito stile e l'opinione pubblica si è divisa: tra chi dice che sia elegante e sfisticata, altri, invece, ribattono dicendo che non rispecchi la sua età: «Hai 27 anni, vestiti da giovane».

Giorgia non è nuova alle critiche, in particolare sui suoi look, troppo audace e volgare, o troppo sobria. L'attivista ha deciso di non porre più attenzione a questi commenti.