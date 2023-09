Giulia Salemi e Dayane Mello ai ferri corti: cosa è successo tra le due migliori amiche?

Dayane Mello ha creato parecchio scalpore durante una delle sue ultime dirette su Instagram dove ha voluto chiarire in che rapporti è rimasta con le sue amiche e conoscenze famose. Durante l'edizione del Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana aveva stretto delle amicizie molto forti con alcune inquiline, tra cui Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. Con quest'ultima si era vociferato un interesse quasi amoroso, ma le due hanno sempre negato.

Tuttavia, i fan hanno notato che Dayane Mello ha fatto "piazza pulita" dal suo profilo Instagram e ha smesso di seguire molte sue amiche.

Quindi Dayane ha litigato con Giulia, Rosalinda, Helena, Soleil e Sonia perché sono tutte "invidiose" di lei 😂

Ieri nella diretta ha detto cose molto pesanti nei confronti di chi ha "eliminato" dalle sue amicizie.

Questa è solo una piccola parte 😳#prelemi #solearmy #mellos pic.twitter.com/ML8kBcCAEa — HelenaPrestesIsola (@IsolaPrest91722) September 22, 2023

Dayane Mello, durante una diretta su Instagram ha spiegato il motivo per cui ha smesso di seguire molte sue amiche famose sui social e lo sfogo ha lasciato tutti a bocca aperta: «Ragazzi, mi dispiace però, ho visto che già vi siete accorti che ho escluso un po’ di gente dal mio Instagram.

Io do una chance, tira la corda, tira la corda, tira la corda, cerco sempre di riprendere i rapporti, quei rapporti che sono un po’ persi. Cerco sempre di dare valore a queste persone per poi trovarti nella stessa festa e dici: ‘Ciao!’, e quella persona scatta via perché magari la tua presenza può dare fastidio. O magari può mettere nell’ombra il loro personaggio, semplicemente per invidia della tua luce, di quello che sei. Ragazze, veramente, fate schifo. Tanto fanno schifo, schifo. Io sono schifata».

La modella ha accusato le altre di averla ignorata durante un evento ufficiale perché, secondo lei sarebbero «invidiose della sua luce». Tra queste amiche c'è anche Giulia Salemi che, tuttavia, non ha ancora raccontato la sua versione dei fatti.