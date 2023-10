«La mia migliore amica ha dato alla figlia il nome della mia neonata morta: sono furiosa»

La perdita di un figlio può essere una cosa molto dolorosa, ma ancora di più se la tua migliore amica chiama la sua bambina come la tua neonata defunta. A raccontare la storia è una donna che si è rivolta agli utenti online in cerca di comprensione dopo aver litigato con la sua cara amica dopo che ha compiuto questo gesto a sua insaputa.



Ingrid è il nome della piccola che, però, non è sopravvissuta al parto: ecco perché l'amica della mamma della neonata morta ha chiamato la figlia con lo stesso nome.

«Camille sapeva della mia Ingrid - ha scritto sul forum Reddit la mamma della neonata morta -, mi è stata vicino in quei giorni, è venuta al funerale.

Quando mi ha detto il nome di sua figlia, sono rimasta un po' turbata». La donna ha spiegato che l'amica Camille le ha confessato che era un nome che le era sempre piaciuto e che, visto che la bimba non c'era più, poteva darlo alla propria figlia: «Mi ha detto che voleva in qualche modo onorare la mia bambina, senza rendersi conto di essere stata insensibile. Ogni volta che la vedrò dovrò chiamarla come avrebbe dovuto chiamarsi mia figlia. Non lo tollero», ha concluso la donna.

Gli utenti, sul forum, hanno espresso la propria solidarietà spiegando che avrebbero reagito allo stesso modo e che in effetti, tale Camille, è stata davvero egoista a compiere un gesto di questo tipo: «Le piaceva il nome, se ne frega di tua figlia», ha scritto un account. E, ancora: «Ma come le salta in mente? Quale squilibrata da il nome di una bambina morta alla propria figlia?», ha aggiunto un altro utente.