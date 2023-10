Annunciano il matrimonio alla festa, la suocera scoppia in lacrime: «Mi porta via il figlio»

Organizza una festa di fidanzamento ma viene rovinata dalla suocera. Una donna di 23 anni ha raccontato la terribile esperienza di una festa organizzata per annunciare il suo fidanzamento con il compagno. Convinti che avrebbero reso felici tutti gli invitati, hanno comunicato ad amici e parenti che si sarebbero sposati, ma a quel punto la mamma di lui è scoppiata in un pianto disperato, dispiaciuta del fatto che le avrebbero portato via il figlio.

In un post su Reddit, la donna ha spiegato che tutto era iniziato già qualche tempo prima: «Quando abbiamo parlato delle nostre intenzioni, la mia futura suocera ha detto ai miei fratelli che siamo troppo piccoli per sposarci, ma a noi ha negato tutto, quindi abbiamo portato avanti i preparativi per la festa con serenità».

La suocera però ha iniziato a sembrare offesa verso il figlio, sostenendo che la festa sarebbe stata troppo grande e lei avrebbe preferito una cosa più intima.

Nel corso della festa poi il culmine, la donna è scoppiata in lacrime sostenendo che con il matrimonio il figlio non sarebbe stato più suo ma di un'altra donna. La 23enne ha ammesso sul social di esserci rimasta molto male e ha chiesto consigli al web. La maggior parte delle persone hanno risposto che è compito del compagno, mettere al proprio posto la madre e che è bene che i limiti debbano essere stabiliti da subito. C'è poi chi ha accusato direttamente la suocera e ha anche consigliato alla donna di lasciare subito tutti.