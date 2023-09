«Non vuoi bambini al matrimonio? Allora pagami la babysitter», la risposta della futura sposa è da applausi

A volte partecipare a un matrimonio può essere una cosa non troppo piacevole: il caldo torrido estivo, le vacanze organizzate in previsione delle nozze oppure il dover trovare una babysitter che tenga i figli, per alcuni, possono essere motivo di stress o ansia. E, spesso, scoppiano liti tra invitati e sposi che sfociano in vere e proprie guerre.

È il caso di una futura sposa che si è trovata a fare i conti con un'amica piuttosto esigente.

La donna, infatti, è rimasta senza parole quando si è trovata di fronte una delle sue migliori amiche con una richiesta davvero insolita. Lei che ha pensato nei minimi dettagli al giorno più bello della sua vita non vuole che niente o nessuno intralci la cerimonia e la festa e, così, ha deciso di vietare la possibilità che siano bambini alle sue nozze. Una richeista che ha mandato su tutte le furie l'amica, mamma di due bambini, tanto da chiedere i soldi alla sposina...

«Ciao a tutti, ho bisogno di sapere il vostro parere - scrive la futura sposa su Reddit - La prossima estate io e il mio compagno abbiamo deciso di sposarci, dopo anni di convivenza abbiamo deciso che è arrivato il momento di rendere il nostro legame indissolubile e, da quel giorno, stiamo programmando tutto nei minimi dettagli. Non abbiamo alcuna intenzione di lasciare niente al caso e, per evitare qualsiasi problema, abbiamo deciso di vietare la presenza di bambini piccoli. So che non è molto educato, ma siamo giovani e vogliamo goderci la nostra festa il più possibile».

Al momento degli inviti, però, qualcosa è andato storto con una delle sue migliori amiche che, ovviamente, vuole vicina a sé nel giorno più importante della sua vita. «La mia amica ha due figli e quando le ho fatto presente che non possono venire, lei con una tranquillità fuori dal comune, mi ha detto: Allora pagami la babysitter. Vuole che la paghi per venire alla cerimonia, lo trovo assurdo», scrive sulla piattaforma social cercando appoggio dal mondo del web.

La sposina ha subito ribattuto, con calma ed educazione, che non avrebbe pagato la tata di nessuno e a quel punto l'amica le ha detto: «Allora i miei figli verrano al matrimonio, perché fanno parte della mia famiglia e ho già comprato gli abiti per la cerimonia. Dovresti vederli, sono così carini. Poi, scusa, i tuoi figli possono venire e i miei no?».

Sì perché anche la coppia di sposini ha due figli che, ovviamente, prenderanno parte al matrimonio. «Lei non capisce la differenza tra i miei figli e i suoi. Io non voglio che nessuno rovini niente e i nostri figli saranno perfetti, lo so. Mentre su quegli degli altri non posso fare affidamento. Poi la capienza del ristorante è già stata raggiunta e non c'è spazio per dei marmocchi pronti a urlare per tutta la sera».

Ma l'amica non la pensa così: «Hai invitato me e non i miei figli, ok. Quindi devo pagare la benzina, il regalo e l'abito e pure una babysitter? Se non vuoi figli dovrebbe essere tua responsabilità venire incontro ai tuoi invitati».

Sebbene la futura abbia cercato di far capire alla sua amica tutti i motivi del caso, lei non molla. «Le ho detto che ho dato un anno di preavviso, proprio perché così gli invitati avrebbero potuto trovare il modo di lasciare i bambini ai parenti o a qualcun'altro e che non ho alcuna intenzione di obbligare nessuno a farmi il regalo di nozze, ma lei non molla. Ho sbagliato?», chiede agli utenti di Reddit.

In tanti hanno voluto commentare la storia che ha subito fatto presa sui lettori, facendola diventare virale. «Complimenti per aver mantenuto la calma e per aver deciso di invitare tutti così presto, probabilmente a ridosso della cerimonia saresti andata su tutte le furie per una lite del genere». «Io l'avrei già mandata a quel paese», scrive un altro. «Non sopporto proprio le persone che si comportano così, come se tutti dovessero essergli debitori per la loro presenza. Sembra che venire a un matrimonio sia una tragedia... se continua a darti problemi, inizia a pensare di fare a meno anche di lei e non solo dei suoi figli».

Tutti hanno quindi dato ragione alla futura sposa, soprattutto per aver affrontato il problema con molta calma... cosa che accade raramente quando in ballo c'è il proprio matrimonio.