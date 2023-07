Elisabetta Canalis, la foto in bikini infiamma i fan: «Sei strepitosa e illegale»

Elisabetta Canalis è sempre impeccabile. La showgirl è in vacanza ad Alghero, in Sardegna e si sta godendo splendidi momenti di relax e di spensieratezza. Oggi Elisabetta Canalis si divide tra Los Angeles, dove vive Brian Perri e a cui è vincolata per via della figlia, e l'Italia. In patria, la showgirl torna appena possibile, tra Milano e l'amata Sardegna, perfetta per le vacanze con Georgian e la figlia Skyler Eva, 7 anni, come raccontano anche le rispettive Instagram stories, che li raccontano spesso in barca insieme ad alcuni amici. E proprio nelle ultime ore, la showgirl ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata ai suoi fan. Andiamo a scoprire il motivo.

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto di tenere particolarmente alla sua forma fisica: oltre agli allenamenti a corpo libero, la showgirl, alterna cardio per bruciare, boxe per allenare la forza e l'agilità, e ovviamente pilates, i cui benefici sono molteplici.

Insomma, essere Elisabetta Canalis è un lavoro a tempo piene che non conosce scuse. A notarlo sono soprattutto i suoi fan che, nelle ultime ore, hanno commentato sul suo profilo Instagram una sua foto in bikini.

Numerosissimi sono stati i like e i complimenti dei fan. «Sei perfetta Eli. Non c'è niente al mondo di più perfetto della tua bellezza», ha scritto un fan. E ancora: «Sei come il buon vino migliori con il tempo». «Sei strepitosa, sei la più bella della storia e la più sexy in assoluto». «Sei strepitosa e illegale», ha scritto ancora un altro utente.

L'estate è entrata nel vivo e per Elisabetta via libera a relax e divertimento.