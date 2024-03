Napoli, pitbull uccide barboncino a Fuorigrotta

Terrore nel cuore del quartiere Fuorigrotta a Napoli. Un pitbull, privo di museruola e guinzaglio, ha aggredito e ucciso un barboncino, lasciando attoniti i presenti. La vittima dell'aggressione era un cagnolino accompagnato dalla sua anziana padrona, una donna ottantaduenne.

Panico tra i passanti, mentre la signora, impotente davanti alla furia dell'animale, ha cercato disperatamente di chiedere aiuto. Le sue grida sono rimaste inascoltate, e per il forte spavento la donna è svenuta ed è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli.

«Da tempo denunciamo - spiega Borrelli - quei soggetti, spesso criminali, che girano per la città con animali molto pericolosi senza utilizzare il guinzaglio e la museruola che sono obbligatori per legge. Il cane non è responsabile di quello che è successo. Il vero colpevole è il padrone - aggiunge Borrelli - che non ha utilizzato alcuna precauzione, è uno sciagurato.

Deve essere denunciato e deve pagare per quello che ha permesso. É giusto sapere che per legge in caso di pericolosità grave, scatta l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa e l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e la museruola nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico. Solidarietà alla signora».