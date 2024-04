Napoli, due ladri d'auto arrestati a Ponticelli

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Bartolo Longo per la segnalazione di furto di un’auto ad opera di due uomini.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, con il supporto del Commissariato San Giovanni-Barra e in contatto telefonico con il richiedente, hanno bloccato dapprima colui che fungeva da “palo”, posizionato all’esterno di un parco privato, e, subito dopo, un altro soggetto sorpreso ad armeggiare sull’autovettura segnalata. I poliziotti hanno, altresì, accertato che erano già state smontate le barre portapacchi e divelta la serratura del veicolo con l’uso di chiavi e grimaldelli.

Pertanto, i due, un 29enne ed un 43enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentato furto pluriaggravato.