Elisabetta Canalis e la figlia Skyler adottano due cuccioli in canile: «Ma non sono giocattoli per i bambini»

C'è chi non riesce a vivere senza un cane e chi invece dopo averne adottato uno ci ripensa e lo abbandona. Elisabetta Canalis fa sicuramente parte della prima categoria. L'ex velina nelle ultime ore, si è recata insieme alla piccola Skyler Eva, al canile per adottare due cagnolini. La showgirl ha raccontato ai suoi fan che la decisione di adottare due cagnolini è una grande gioia per lei, per sua figlia e per i cani stessi che potranno essere circondati da persone che vorranno prendersi cura di loro e faranno di tutto per farlo stare bene. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Io e Skyler siamo state al Rifugio fratelli minori, il canile di Olbia - ha scritto Elisabetta Canalis a corredo del post Instagram - Ho trovato come sempre delle persone eccezionali che, nonostante le temperature insostenibili, ci hanno accolto col sorriso e ci hanno guidato attraverso i box. Se siete indecisi sul prendere un cane, per favore pensateci bene perché tutti questi animali si trovano li perché chi li ha voluti se ne è sbarazzato senza farsi problemi. I canili italiani straripano delle scelte affrettate fatte da genitori che volevano un giocattolo per i bambini o che hanno semplicemente perso interesse per un cane diventato impegnativo».

Poi, ha aggiunto: «Prendete un cane o un gatto se potete farlo e se veramente ne siete convinti, fate un giro al canile piu vicino a voi perché rimarrete stupiti da quanti cani bellissimi e dolcissimi sono in cerca di una casa e di qualcuno che gli voglia bene. Io ho fatto questa scelta e ne sono felice. Nello e Megan sono i miei trovatelli e l’amore che mi danno è immenso».

Il rapporto che si crea tra cane e una persona diventa qualcosa di speciale a volte difficile da spiegare, ma che si basa sulla fiducia e sull’affetto reciproco.

Ed Elisabetta Canalis lo sta già dimostrando nel migliore dei modi.