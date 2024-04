Belen, la prima foto con Angelo Edoardo nella vasca scatena i fan: «Non era casa di Elio?»

Belen e Angelo hanno trascorso alcuni giorni da sogno immersi nel clima rilassato delle montagne. Nessuna fuga d'amore, o almeno non soli. Insieme a loro, infatti, ci sono anche i figli di lei, Santiago e Luna Marì che hanno già conosciuto Angelo, l'ingegnere siciliano che ha conquistato il cuore della bella Belen dopo la storia lampo con Elio Lorenzoni con cui, tuttavia, sarebbe dovuta convolare a nozze.

Belen, la prima foto con Angelo

Belen ha reso la sua nuova relazione ufficiale. In un'epoca in cui «se non lo posti, non è vero», la showgirl argentina ha ufficializzato la sua nuova relazione con Angelo Edoardo con uno scatto molto hot nella vasca idromassaggio esterna alla baita in cui hanno trascorso gli ultimi giorni.

La foto condivisa è sfocata, ma si vedono da lontano due teste che si baciano, nascostedal vapore acqueo della temperatura bollente dell'acqua.

In molti hanno notato che la baita dove stanno alloggiando è la stessa dove Belen ha trascorso alcuni giorni con Elio Lorenzoni la scorsa estate: «Ma questa non è la dimora di Elio?», scrive un utente incuriosito.

La risposta arriva tempestivamente da una follower informata: «Si tratta di un albergo in cui sono disponibili varie baite che si possono affittare e dove si può alloggiare per lunghi periodi».