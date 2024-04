Capaccio Paestum, camion tampona auto: feriti padre e figlio

Sono stati tamponati da un camion e sono finiti con l'auto in una cunetta. Disavventura, stamane, sulla strada statale 18, nel territorio di Capaccio Paesrtum, per padre e figlio, che viaggiavano a bordo di una Citroen. La vettura, guidata da un 39enne capaccese, con al fianco il padre 59enne, è stata violentemente tamponata dall’autoarticolato.

Nel sinistro, è stata coinvolta anche una Peugeot. Il conducente ha intuito, dallo specchietto retrovisore, che sarebbe stato urtato, ed ha provato a scansarsi, ma l’impatto lo ha fatto finire pericolosamente in bilico sulla cunetta, sull'altra carreggiata. I due feriti, fortunatamente non gravi, sono stati soccorsi e trasferiti in via precauzionale all'ospedale di Vallo della Lucania.

Illesi il camionista ed anche chi era alla guida della Peugeot. Rilievi del caso ed accertamento della dinamica a cura dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella.