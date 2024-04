Incidente sulla Variante di Avellino, morto un 58enne

Incidente mortale in serata lungo la Variante 7 bis di Avellino. Si sono scontrate due vetture. Uno delle due persone alla guida, un 57enne di Santa Lucia di Serino. A bordo dell'altra macchina un 60enne di Manocalzati, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Stanno indagando gli agenti della Questura che hanno raccolto una serie di elementi. Sul posto i sanitari del 118. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 57enne. All'opera i vigili del fuoco del comando provinciale. I caschi rossi hanno messo in sicurezza i veicoli.