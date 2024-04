Ponte, incidente lungo la Telesina: 4 veicoli coinvolti e lunghe code

Incidente e lunghe code che hanno mandato il traffico in tilt lungo la Telesina. È in sintesi quanto accaduto poco dopo le 16 nel tratto della Strada Statale 372 nei pressi dell’impianto semaforico, tra le uscite di Paupisi e Ponte, installato per i lavori che stanno interessando uno dei viadotti dell’arteria.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 53, nel comune di Ponte.

Ben quattro i veicoli rimasti coinvolti nell’impatto e il bilancio parla anche di una persona ferita ma cosciente e non in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione dovrebbe trattarsi di un tamponamento che ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e un Mercedes, e due camion che transitavano lungo la strada. Sul posto sono presenti sia le squadre Anas, che i sanitari del 118 e e i Carabinieri. Saranno infatti le forze dell’ordine a dover chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, come detto, si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.