Lavori sulla provinciale 121, modifiche alle corse Air Campania che collegano Sant’Agata de’ Goti con Napoli e Caserta

Cambiano gli itinerari di alcune corse Air Campania che attraversano ed interessano il territorio del Comune di Sant’Agata de’ Goti. «Dal 17 al 30 aprile 2024 - comunicano infatti dall’azienda - dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di ogni singola giornata, le corse in partenza da Sant’Agata de’ Goti in direzione Bagnoli, Valle di Maddaloni, Caserta e Napoli, le corse in partenza da Bagnoli, Valle di Maddaloni, Caserta, Napoli in direzione Sant’Agata de’ Goti e la “lineaEBN003 Laiano-Napoli” effettueranno un instradamento alternativo».

Questo a causa dei lavori di potatura dei platani lungo la sp.121 programmati dalla Provincia di Benevento. Così, le corse in partenza da Sant’Agata de’ Goti in direzione Bagnoli, Valle di Maddaloni, Caserta e Napoli verranno instradate via Ospedale – Fondo Valle Isclero, da cui imboccheranno l’uscita Limatola per immettersi sul percorso ordinario.

Allo stesso modo le corse in partenza da Bagnoli, Valle di Maddaloni, Caserta e Napoli in direzione Sant’Agata de’ Goti (da Limatola imboccheranno la Fondo Valle Isclero – via Ospedale per poi riprendere il percorso ordinario.

La corsa “Linea EBN003 Laiano-Napoli” da Sant’Agata de’ Goti in direzione Valle di Maddaloni, giunta in località Presta, tornerà invece indietro per raggiungere Valle di Maddaloni via Ospedale – Fondovalle Isclero, imboccando l’uscita Limatola da cui si immetterà sul percorso ordinario.