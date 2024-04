Vomero, lavori in via Bonito ma il cartello è sbagliato

Da alcuni giorni il Comune di Napoli ha apposto un cartello all’inizio di via Bonito, interessata da lavori all’incrocio con via Morghen causa voragine da marzo. Vi è indicato: «Attenzione causa lavori fognari chiusa al traffico veicolare eccetto residenti via Santa Croce ad Orsolona a partire dal 20/07/20 al 15/10/20». Luogo e date chiaramente errati.

Ciò suona come una beffa per gli abitanti, in gran parte anziani, di una strada dove sono stati portati via i cassonetti della differenziata, costringendoli a conferire i rifiuti dopo un lungo giro fino in via D’Auria o in via Tito Angelini.

D’accordo che bisognava fare spazio per istituire il doppio senso nella strada, ma non esistevano proprio altre soluzioni?

Marco Liguori, Napoli