Stop a cessione del credito e sconto in fattura, detrazioni non in quattro ma in dieci anni (per il 2024, non in modo retroattivo). Il governo stringe sempre di più le maglie sul Superbonus, nel tentativo di ridurne gli impatti sulle casse dello Stato. Mettendo però in difficoltà, secondo l'Ance, il settore delle costruzioni e i cittadini che hanno i cantieri ancora aperti. Del vecchio strumento voluto dal governo Conte II durante la pandemia rimane poco, con gli sconti che stanno tornando in linea con il vecchio Ecobonus al 65% o al 75%. Vediamo nel dettaglio cosa rimane del Superbonus e per chi.

