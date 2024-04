Semaforo verde per la realizzazione del nuovo stadio comunale a Caivano, dopo la chiusura da oltre un decennio dello storico "Faraone" di via Diaz.

E così, a dare il via libera ai lavori, che decolleranno venerdì 26 Aprile 2024, saranno il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ed il Commissario straordinario di Governo per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, che si recheranno presso l’apposita area individuata di via Sant’Arcangelo.

Dunque, alle ore 16,30 circa, i rappresentanti del governo poseranno la prima pietra, che consentirà di trasformare il terreno, precedentemente utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti durante l’emergenza in Campania, in una mega struttura, che potrà essere utilizzata sia come sede per le attività di emergenza della protezione civile che per attività sportive ed eventi.

Saranno realizzati, tra l’altro, un’arena con circa seimila posti per gli spettatori, una pista di atletica ed un campo di calcio in erba sintetica con un vasto parcheggio di circa 20mila metri quadrati ed una zona di atterraggio elicottero di emergenza.

La riqualificazione dell'area, che durerà circa 3 mesi, sarà coordinata dal Commissario straordinario di Governo Ciciliano con il supporto dell'Esercito Italiano e di Sport e Salute S.p.A.