Montecorice, una scuola di liuteria nel borgo medioevale di Ortodonico

Creare una scuola di liuteria con la finalità di insegnare e diffondere l’arte della progettazione, della costruzione e del restauro di strumenti a corda ad arco (violini, violoncelli, contrabbassi, etc.) e a pizzico (chitarre, bassi, mandolini, etc.).

E’ l’obiettivo della Proloco Ortodonico, ribadito in occasione della terza edizione di “Cilento Battente”, il festival/raduno dedicato alla chitarra battente che si è svolto nel weekend, 20 e 21 aprile, nel suggestivo borgo medioevale della frazione di Montecorice. Già promotrice di un laboratorio di liuteria, sorto nel 2014 ed intitolato ai famosi liutai De Luccia di Casigliano, sotto la direzione del liutaio Alfonso Toscano, la Proloco Ortodonico continua il percorso di valorizzazione delle tradizioni locali, da tradurre in opportunità soprattutto per i più giovani.

«Questo raduno e festival di chitarra battente si è distinto per la sua capacità di trasportare i visitatori in un viaggio nel tempo, celebrando le radici e le storie tramandate di generazione in generazione – ha commentato, al termine dell’evento, il presidente della Proloco, Paolo Menza - È stato un omaggio alla creatività, alla musica e alla bellezza del Cilento, che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato.

Continuiamo, quindi il nostro percorso finalizzato alla nascita di una vera e propria scuola di liuteria, intesa come luogo di formazione ma anche di sviluppo economico».

Il festival/raduno, curato artisticamente dal talentuoso maestro Gianluca Zammarelli, rientra nell'ambito del progetto "MelInCammino" della Proloco Ortodonico, Stella Cilento e S. Mango Piemonte.