Grave lutto colpisce il paese, slitta la protesta contro il tunnel Maiori-Minori

Rinviata, causa lutto, a venerdì 10 maggio alle ore 19, la manifestazione pubblica per dire "no" alla galleria Minori - Maiori. La decisione è stata assunta in conseguenza del grave lutto che ha colpito la comunità minorese che piange la scomparsa di un giovane padre di famiglia.

E così il comitato “NOT_No tunnel tra Minori e Maiori” e il comitato "Tuteliamo la Costiera Amalfitana” hanno deciso di rinviare la manifestazione pubblica per dire “No” al progetto di galleria.

Questo per evitare, nello stesso giorno dei funerali, di chiedere ai cittadini la partecipazione ad una manifestazione che tende a instaurare un clima festoso che in questo momento non sarebbe compatibile con il sentimento di tristezza calato in maniera così drammatica ed improvvisa in paese.

L’appuntamento con la manifestazione pubblica è così fissato a venerdì 10 maggio, sempre alle ore 19 presso il lungomare di Minori.