Capaccio Paestum, auto in fiamme: illeso il conducente che salva il cane che aveva con sé

Auto in fiamme, nel pomeriggio, a Capaccio Paestum. Il veicolo, mentre era in marcia, ha preso improvvisamente fuoco in località Capodfiume, la strada che conduce verso il capoluogo comunale. Illeso l’uomo al volante che aveva con sé anche un cane, tratto in salvo dallo stesso proprietario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per domare le fiamme che hanno distrutto l’auto nel giro di pochi minuti. Sul posto anche l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa di via Italia e per rilievi del caso ed accertamento della dinamica i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D'Agostino.